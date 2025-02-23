Шольцу предрекли проблемы из-за «Северных потоков»

На фоне потепления двусторонних отношений Россия и США могут провести совместное расследование подрыва газопроводов «Северный поток». Тема уже поднимается на переговорах Москвы и Вашингтона, и это является плохой новостью для канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что усилия американцев и россиян по нормализации отношений могут грозить Шольцу неприятными последствиями.

«На этих переговорах, скорее всего, очень скоро закипит тема, которая может стать очень неприятной для канцлера Олафа Шольца и других членов нынешнего федерального правительства: речь идет о подрыве трубопроводов «Северного потока» в сентябре 2022 года», — пишет Berliner Zeitung.

Источники газеты, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что россияне настаивают на расследовании атаки и наказании виновных.

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С момента нападения Россия пытается получить информацию от правительства Германии о ходе расследования. Расследование ведет Генпрокуратура ФРГ, которая «держится в тени и пока не предоставила россиянам никакой информации». Предложение Москвы об участии в расследовании также остается без ответа. Канцлер ФРГ в свою очередь пытался «предать забвению» диверсию на трубопроводах.

Но с учетом возможной оттепели в отношениях между Вашингтоном и Москвой Олафу Шольцу может быть сложно отсидеться, отмечает Berliner Zeitung.

«Из соображений предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру крайне важно внести ясность в происшествие с «Северным потоком» — чтобы сдержать тех, кто захочет повторить это», — сказал источник.

Немецкая газета отмечает, что атаки на трубопроводы, судя по всему, «сейчас в моде»: всего несколько дней назад в Краснодарском крае была разрушена насосная станция трубопровода, идущего в Казахстан. Ответственность за атаку взяла на себя Украина, а Казахстан лишился трети нефти, отправляемой на Запад. Ремонт займет шесть-восемь недель.

В январе Киев также пытался атаковать беспилотниками трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Турцию и Европу.