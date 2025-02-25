Совбез ООН принял американский проект резолюции по конфликту на Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщает ТАСС. В публикации отмечается, что за документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай.

Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования. Подчеркивается, что резолюция была написана в нейтральном ключе. Она состоит из двух пунктов преамбулы и одного резолютивного пункта, который призывает быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией.

До этого Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине. 22 февраля США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием "Путь к миру".

В нем американская сторона не возлагает на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. 24 февраля временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине и призывают его отозвать.