Тбилиси предотвратил открытие «второго военного фронта» против России, хотя этого требовали определенные силы, координировавшиеся с оппозицией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Кохабидзе выступил на брифинге в воскресенье. Он сказал, что внешние силы пытались раскачать обстановку в стране, привлекая радикальную оппозицию, но правительство Грузии сумело сохранить мир в стране и ее безопасность.

«Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «сценарий 1921 года в Грузии не повторился», и это заслуга грузинского правительства.

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Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили также заявил, что внешние силы подталкивали республику к войне с Россией.