В Грузии рассказали об историческом решении в отношении России

Грузия приняла историческое решение, когда в 2022 году отказалась вводить санкции против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время общения с журналистами.

Он отметил, что введение антироссийских санкций стало бы прямой попыткой эскалации со стороны Тбилиси. В результате страна оказалась бы вовлечена в украинский конфликт. Само решение Кобахидзе назвал принципиальным. Он считает, что в случае присоединения к западным ограничениям Грузию бы ждало экономическое разрушение.

«Это было историческим решением и заявлением, которое озвучил [экс-премьер Грузии] Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — рассказал он.

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Напомним, что в феврале 2022 года на тот момент грузинский премьер-министр Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Позднее подчеркивал, что экономика Грузии «рухнет» при отказе от товарооборота с Россией.