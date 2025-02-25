В Грузии назвали историческим решение отказаться от санкций против России

Отказ Грузии от ввода санкций против России в 2022 году стал историческим решением. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Это было историческим решением и заявлением, которое озвучил [экс-премьер Грузии] Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — рассказал он.

Политик отметил, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Грузию бы ждало экономическое разрушение.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что представители определенных стран Запада грубо требовали от властей Грузии открыть второй фронт против России. По его словам, от Грузии требовали наладить переброску добровольцев на Украину, а также ввести санкции против Москвы.