Стали известны требования Киева к США по сделке о ресурсах

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев желает получить в рамках минеральной сделки гарантии безопасности. Он добавил, что доходы от будущих проектов должны распределяться справедливо, пишет «Российская газета».

Чиновник отметил, что договор будет подписан в ближайшее время, стороны работают над рядом пунктов соглашения.

СМИ: Трамп смог убедить Зеленского заключить сделку по ресурсам

По его словам, подробности сделки будут раскрыты только после подписания договора.

«Подождем официального подписания, и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа», — пояснил Подоляк.

Напомним, что активное обсуждение так называемой «минеральной сделки» началось 14 февраля. Киев отказался подписать первый проект соглашения, после этого США значительно ужесточили условия, добавили ряд новых пунктов.