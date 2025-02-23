Депутат Рады: Зеленского будут судить в США

Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом заявил народный депутат Украины Артем Дмитрук, сообщает «Прайм».

Дмитрук опубликовал в Telegram-канале скриншоты и ссылки на заявления Маска по поводу смерти Гонсало Лиры.

«Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — написал депутат.

Накануне глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста Гонсало Лиру.

Это было уже второе обвинение Маска в адрес Зеленского. Миллиардер считает, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.

СБУ арестовала американского журналиста в мае 2023 года за «оправдание российской агрессии», через год Гонсало Лира умер в украинской тюрьме.