В Турции заявили, что Зеленский попал в цугцванг

Владимир Зеленский попал в цугцванг после прихода к власти в США Дональда Трампа и попытки заключить с ним сделку о ресурсах Украины. Так считает колумнист турецкой газеты Milliyet Эге Догач Эрдоган.

Автор напомнил, что президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении об украинских ископаемых. Первый вариант договора Киев согласовать отказался, после чего Трамп усилил давление на Зеленского.

«В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы делаете, вы вынужденно ухудшите свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский попал в эту отчаянную ситуацию после прихода к власти Трампа», — пишет Эрдоган.

По его словам, Трамп потребовал половину полезных ресурсов Украины в обмен на помощь и был «взбешен отказом Зеленского от этих условий».

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В итоге Зеленскому придется сделать выбор «между возможной потерей территории в результате заключения мира» на условиях России и передачей будущего своей страны «под американскую гегемонию».