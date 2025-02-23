Дуда рассказал об обещании Трампа

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что провел переговоры с главой США Дональдом Трампом. Он отметил, что американский коллега пообещал не сокращать военное присутствие в республике, пишет «Интерфакс».

Политик отметил, что во время разговора с Трампом указал на важность всего восточного фланга НАТО, а также упомянул о необходимости создания американской военной базы Fort Trump в Польше.

«Трамп предусматривает скорее усиление присутствия американской армии, если речь о Польше. Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится, скорее следует предположить, что оно усилится», — разъяснил Дуда.

По его словам, президент США порекомендовал ни о чем не беспокоиться, заметил, что у Варшавы и Вашингтона есть военные связи, торговый обмен.

Трамп заявил, что не хочет выводить все войска США из Европы

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио допустил сокращение американского военного присутствия в Европе. По его мнению, сокращение контингента может произойти на фоне уменьшения бюджета Пентагона.