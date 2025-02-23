Смена риторики со стороны США подтверждает, что минута славы президента Украины Владимира Зеленского прошла. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

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Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского. В частности, он назвал его «диктатором без выборов», который хочет продолжить конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

«Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала», — сказал Константинов.

По его словам, финал Зеленского приближается со стороны России и США. Глава парламента допустил, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть конфликт на Украине в новом для себя ракурсе.

Ранее в феврале ирландский журналист Чей Боуз написал, что президенту Трампу не стоит забывать о поддержке Зеленским его соперницы на выборах, бывшего вице-президента страны Камалы Харрис.