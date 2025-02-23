Стало известно, что произойдет на Украине после завершения конфликта
На Украине пройдут масштабные волны миграции после окончания боевых действий, предположили социологи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Эксперты пояснили, что в первой волне страну покинут порядка 2 млн человек. Вместе с тем, примерно столько же жителей может вернуться на Украину, общее количество не изменится.
Следующая волна миграции может пройти в том случае, если Украину примут в Евросоюз. Она «унесет» из страны порядка 3 млн человек.
Эксперт Воскобойник: на Украину вернутся только 30% уехавших за границу граждан
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила ранее, что население Украины к 2033 году может составить максимум 35 млн человек. Она пояснила, что мало кто из релокантов вернется после завершения конфликта.
Экс-премьер Николай Азаров рассказал, в свою очередь, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.