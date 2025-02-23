ХАМАС призвал заставить Израиль освободить палестинских заключенных

Палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам и всему международному сообществу с требованием оказать давление на Израиль, чтобы тот освободил палестинских заключенных, которые должны были выйти на свободу в субботу. Соответствующее заявление представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка опубликовано в Telegram-канале движения.

"ХАМАС решительно осуждает решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных - этот шаг в очередной раз демонстрирует нежелание другой стороны выполнять условия соглашения <...>. Требуем, чтобы посредники и все мировое сообщество оказали давление на Израиль и заставили его отпустить из тюрем наших заключенных без каких-либо задержек", - говорится в документе.

Ар-Ришк полагает, что решение израильских властей отложить выход палестинцев из тюрем является "преднамеренной попыткой сорвать сделку".

Представитель ХАМАС также подчеркнул, что движение не считает состоятельными обвинения израильской стороны в том, что церемонии освобождения израильских заложников являются унизительными. В то же время накануне боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - решило освободить израильского араба Хишама ас-Сейида, удерживавшегося в Газе с 2015 года, без церемонии "из уважения к палестинцам".

Путин прокомментировал освобождение Труфанова

В ночь на воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила, что Израиль решил отложить намеченное на 22 февраля освобождение более 600 палестинских заключенных из тюрем до тех пор, пока ХАМАС не откажется от церемоний, сопровождающих освобождение израильских заложников в секторе Газа.

22 февраля в анклаве состоялось три передачи заложников, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Освобождение пяти из шести заложников сопровождалось церемониями, во время которых заложникам, окруженным телекамерами, флагами Палестины, знаменами и баннерами ХАМАС, вручались "сертификаты об освобождении". Передача мусульманина ас-Сейида, как и было заявлено, прошла без особой огласки: согласно опубликованным самими радикалами кадрам, его передали сотрудникам Красного Креста в отдельном порядке, без выхода на сцену и необходимости произносить речь перед освобождением.