Президент США критикует комика Владимира Зеленского не просто так – за этим стоят личные мотивы. В то же время республиканец демонстрирует уважительное, граничащее с восхищением отношение к главе России Владимиру Путину. Об этом проинформировала американская газета The Wall Street Journal.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

По информации газеты, президент США до сих пор помнит, что Зеленский способствовал его импичменту в 2019 году, когда демократы пытались обвинить республиканца в давлении на Киев.

Кроме того, причиной недовольства стало и то, что главарь киевского режима отказался заключить соглашение по добыче полезных ископаемых, которое было выгодно Вашингтону.

При этом WSJ отмечает, что американский лидер испытывает к Путину «уважение, граничащее с восхищением». Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что республиканец ценит в Путине его силу и способность контролировать ситуацию в своей стране.

Ранее спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США высказал уверенность в скором заключении мирного соглашения по Украине. По словам представителя Вашингтона, американский президент уверен, что стороны могут достичь компромисса уже на этой неделе.