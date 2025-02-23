Бездомные выиграли €500 тыс. с помощью украденной кредитки

Бездомные во французской Тулузе украли кредитную карту, купили лотерейные билеты и выиграли €500 тыс. Об этом пишет Parisien.

По данным газеты, житель Тулузы по имени Жан-Давид обнаружил, что из его припаркованной в центре города машины была украдена сумка, где находились документы и кредитная карта.

Пострадавший связался с банком, чтобы заблокировать карту, однако к тому моменту с нее уже списалось €52,5. Расследование показало, что эти деньги были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где был припаркован его автомобиль.

Мужчина направился в торговую точку, объяснил ситуацию продавцу. Сотрудник выслушал его и рассказал, что к нему зашли двое мужчин, приобрели лотерейные билеты и сразу стерли на них защитный слой. Он добавил, что посетители походили на бомжей и вели себя подозрительно.

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По его словам, покупатели сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым — предусматривал максимально возможный выигрыш в размере €500 тыс.

Житель Тулузы призвал бездомных связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном и разделить выигрыш.

«Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш», — отметил француз.

По данным газеты, бездомные пока не вышли на контакт, но надежда на благополучное завершение истории остается.