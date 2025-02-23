Президент США Дональд Трамп полагает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить в ближайшие дни, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам Москва и Вашингтон договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на [следующей] неделе», — подчеркнула Левитт.

По ее словам, советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения.

Трамп за считанные дни перевернул подход США к конфликту на Украине

Левитт заверила, что Трамп стремится к миру, желает, чтобы невинные люди перестали гибнуть в ходе конфликта. Она добавила, что это «его главная цель прямо сейчас».