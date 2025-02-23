Трамп: При режиме Байдена меня преследовали больше, чем Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп указал на то, что при президентстве Джо Байдена он столкнулся с беспрецедентным преследованием властей, которое было даже больше, чем в случае с известным мафиози Аль Капоне.

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"На самом деле это был очень жестокий режим. Знаете, в отношении меня было больше расследований, чем против покойного великого Альфонсо Капоне <…> Мой отец Трамп глянул бы сверху на мою мать и спросил: "Как, черт возьми, это случилось с моим мальчиком?" - отметил американский лидер, выступая на Конференции консервативных политических действий.

Слова Трампа приводит ТАСС.

Политик добавил, что Байден и его окружение - это больные и плохие люди.