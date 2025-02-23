Премьер Британии дал советы Трампу в отношении Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты продолжать поддержку Украины и предоставить ей необходимые гарантии безопасности. Об этом он написал в статье для The Sun перед поездкой в Вашингтон.

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По его словам, в интересах США и Британии поддержать Украину гарантиями безопасности. В то же время Стармер подчеркнул, что Киев должен участвовать в любых мирных переговорах и нуждается в поддержке Вашингтона.

Стармер также поддержал стремление президента США Дональда Трампа к переговорам о прекращении конфликта.

«Президент Трамп также прав, когда проявляет инициативу и смотрит, есть ли на повестке дня хорошее мирное соглашение», — написал премьер Британии, подчеркнув, что был «впечатлен его приверженностью миру каждый раз», когда говорил с американским лидером.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В Британии призвали установить временные рамки проведения выборов на Украине

В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.