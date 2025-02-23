Во время переговоров Москвы и Киева, которые проходили в Стамбуле в 2022 году, Запад приказал Украине не подписывать проект мирной сделки, так как это положило бы конец гегемонии Запада.

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте заявили известный американский миллиардер и экономист Джеффри Дэвид Сакс, передаёт РИА Новости.

«Когда начались переговоры в 2022 году, Москва предоставила проект мирной сделки, но представители Киева отказались его подписывать, – напомнил он. – Почему? США приказали, а от Британии сам Борис Джонсон приехал на Украину, чтобы ещё больше уверить Киев в поддержке».

При этом Сакс обвинил коллективный Запад в ведении опосредованной войны с Россией за счёт украинцев.

«Джонсон объяснял тогда, что на кону была гегемония Запада. Не будущее Украины, а гегемония Запада», – резюмировал миллиардер.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Сакс заявил, что Западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали эту страну кормушкой для экспроприации миллиардов долларов и сейчас «сходят с ума» от того, что этот конфликт может закончиться мирными переговорами.