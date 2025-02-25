Трамп: США продолжат вводить пошлины "согласно графику"

Администрация США продолжит вводить новые таможенные пошлины в отношении своих торговых партнеров "согласно графику". Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме.

"Мы вовремя ввели пошлины, и, похоже, это продвигается очень быстро. С нами очень плохо обращались многие страны, не только Канада и Мексика. Нами пользовались. Нами в некоторых случаях руководили глупцы", - сказал он. "Но любому, кто согласился бы допустить такое по отношению к нашей стране, должно быть стыдно за себя", - добавил Трамп.

"Теперь пошлины вводятся в срок, в соответствии с графиком. Это злоупотребления, которые происходили в течение очень многих лет. И я даже не упрекаю другие страны, которые это делали. Я осуждаю наше руководство за то, что оно позволило этому случиться. Как же их (другие страны - прим. ТАСС) можно винить, если они заключили с США такие замечательные сделки, воспользовались Соединенными Штатами в производстве, практически во всем, во всех аспектах, которые только можно себе представить", - отметил он.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Дополнительные тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами.

Трамп также заявил, что США собираются ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы затронут и фармацевтику. Он сообщил журналистам в Белом доме, что тарифы на машины планируется ввести "примерно 2 апреля". Американский лидер также проинформировал, что США намерены ввести ввозные пошлины на чипы и связанную с ними продукцию, а также на нефть, газ, сталь, алюминий и медь. Тогда он не уточнил, продукция каких стран может быть затронута этими мерами. 10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия.

Кроме того, 13 февраля он подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин в отношении международных торговых партнеров, установивших тарифы на американскую продукцию. Президент предупредил, что Вашингтон будет придерживаться принципа взаимности в торговле со всеми государствами.