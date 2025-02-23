Школа в Китае решила ввести телесные наказания для учеников

Частная школа на юге Китая оказалась в центре скандала после того, как разослала на подпись родителям учеников правила, в которых разрешается применение к их детям телесных наказаний в виде ударов по ладоням или многочасового стояния. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

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В частности, наказывать школьников планируется за сон на уроке, невыполнение домашнего задания или плохое поведение. В документе также уточняется, что учеников можно бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок. Кроме того, наказание стоянием может продолжаться до двух часов.

По мнению руководства школы, подобные меры помогут ученикам быть более осведомленными о необходимости предотвращать подобные ошибки и станут хорошими, законопослушными гражданами. Как отмечает издание, если родители не согласятся на данные правила, их детей переведут в другой кампус.

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