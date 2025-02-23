МИД Британии объявит о крупнейшем пакете санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми намерен в понедельник, 24 февраля, объявить о самом большом пакете антироссийских санкций с начала конфликта на Украине.

Об этом, как сообщает РИА Новости, информирует агентство AFP со ссылкой на заявление главы британского дипломатического ведомства.

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», — приводятся в сообщении слова Лэмми.

Ранее сообщалось, что Европейский союз 24 февраля введёт в действие 16-й пакет санкций против России.