США требуют от Мексики ввести пошлины на товары из КНР

Вашингтонская администрация потребовала от Мексики обложить импортными пошлинами товары из КНР, чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По их информации, эту схему озвучил министр торговли США Говард Латник в ходе переговоров с мексиканским министром экономики Марсело Эбрардом, которые проходили в Вашингтоне 20 февраля.

Источники не уточняют, какой была реакция Эбрарда в ходе встречи, однако позднее он отметил "начало конструктивного диалога" в своем аккаунте в X и анонсировал начало совместной работы с 24 февраля.

С американской стороны на встрече также присутствовали кандидат на пост представителя США на торговых переговорах Джеймисон Грир и глава Национального экономического совета Кевин Хассет.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.