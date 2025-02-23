Израиль не выпустит палестинцев из тюрем из-за «унизительных» церемоний в Газе

Власти Израиля приняли решение отложить запланированное на 22 февраля освобождение более 600 палестинских заключённых из тюрем.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заключённые будут оставаться в тюрьмах, пока палестинское движение ХАМАС не откажется от «унизительных церемоний».

«...Решено отложить освобождение террористов... до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдёт без унизительных церемоний», — отмечается в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что судмедэксперты опознали тело убитой израильской заложницы Шири Бибас.