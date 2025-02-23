В Аргентине сообщили, что Трамп пригласил Милея посетить Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея встретиться с ним в Белом доме в ближайшие месяцы. Об этом сообщила администрация аргентинского лидера по итогам их встречи на полях Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

"Президент Трамп пригласил президента Милея посетить Белый дом в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, лидеры в ходе разговора также отметили "важность того, чтобы две страны могли совместно работать".

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.

Аргентинский лидер также заявил, что хочет подписать с Вашингтоном соглашение о свободной торговле. С момента вступления в должность Милей девять раз был в США, но ни один из его визитов не был государственным.