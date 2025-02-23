Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с президентом Украины Владимиром Зеленским стал «преступной исторической ошибкой». С осуждением премьера выступил портал Bankingnews.

«Мицотакис поговорил в субботу с Зеленским. Даже сейчас, когда украинский президент-узурпатор изолирован от большинства мировых держав, есть греческий премьер Мицотакис, который будет говорить с ним», — указано в сообщении.

Авторы статьи также назвали «необъяснимой» настойчивость Мицотакиса в вопросе необходимости присутствия Европейского союза (ЕС) и «европейской партии войны» на переговорах по Украине. Премьера обвинили в разрушении мостов с администрацией президента США Дональда Трампа и нанесении ущерба Греции.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. «Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы», — подчеркнул Зеленский.