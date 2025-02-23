Спонсор Трампа заявил об отсутствии интереса у нефтяников США к возвращению в РФ

Американские производители нефти не будут спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков. Об этом в разговоре с Financial Times Дональда Трампа Гарольд Хэмм.

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Он отметил, что многие нефтяники потеряли много денег. «Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», — сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил перспективы западных компаний, которые захотели вернуться в Россию. По его мнению, требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными.