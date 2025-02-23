СМИ: G7 намерена призвать Китай прекратить поддержку России

Страны "Большой семерки" (G7) намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай "прекратить поддержку российской военной машины". Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источник. По данным источника, документ опубликуют 24 февраля. По данным издания, в нем страны объединения также осудят Северную Корею и Иран.

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G7 прежде уже обвиняла Китай в поддержке России, которая выражалась в передаче товаров двойного назначения, которые "позволяют" Москве продолжать боевые действия на территории Украины. 26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Также газета The Wall Street Journal писала, что китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциями Запада. Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня.