Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Об этом Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.

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Он предложил план действий, включающий в себя три пункта. В частности, Туск призвал профинансировать помощь Киеву за счет замороженных российских активов.

«Второе. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. Третье. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС», — написал он, подчеркнув, что все это необходимо сделать «сейчас».

18 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине исключена. Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог подтвердил, что Европы не будет за столом переговоров.