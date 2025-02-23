Трамп: США требуют от Киева «всё, что смогут получить» за потраченные средства
Вашингтон намерен добиваться от Киева возвращения средств, выделенных на поддержку Украины, в том числе за счёт природных ресурсов страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, прозвучавшим на конференции консерваторов, США требуют от Украины редкоземельные металлы и нефть.
«Всё, что сможем получить», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Ранее стало известно, что Вашингтон предложил Киеву передавать доходы от ресурсов в фонд под контролем США.