Вашингтон намерен добиваться от Киева возвращения средств, выделенных на поддержку Украины, в том числе за счёт природных ресурсов страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, прозвучавшим на конференции консерваторов, США требуют от Украины редкоземельные металлы и нефть.

«Всё, что сможем получить», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вашингтон предложил Киеву передавать доходы от ресурсов в фонд под контролем США.