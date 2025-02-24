Белый дом начал сокращать тысячи сотрудников USAID

Администрация президента США Дональда Трампа начала массовые сокращения в Агентстве по международному развитию (USAID) — они затронут тысячи сотрудников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте USAID.

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Отмечается, что в 23:59 (07:59 по московскому времени 24 февраля) большинство сотрудников агентства по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Исключение Белым домом будет сделано для сотрудников USAID, которые отвечают за реализацию критических задач и особых программ, а также осуществляют основное руководство.

В публикации подчеркивается, что одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1,6 тысячи сотрудников, базирующихся в США.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах 2019 года.