Трамп заявил, что до сих пор устраняет бардак после Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор разбирается с последствиями работы своего предшественника Джо Байдена.

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«Мне приходится расхлёбывать бардак, который он оставил после себя. Всё, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — цитирует Трампа РИА Новости.

Он добавил, что проблемы во всех сферах от экономики до безопасности. По словам Трампа, Байден превратил страну в хаос.

Ранее политик сообщил, что США потратили $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике.