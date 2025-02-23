Telegraf: после завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции

После окончания спецоперации (СВО) жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщает украинское издание Telegraf. Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий — ожидается, что в страну вернутся 2 миллиона человек, однако примерно такое же количество мужчин уедет за пределы Украины. Вторая волна миграции наступит в том случае, если Украина вступит в Европейский союз.

СМИ: после завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
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От одного до двух миллионов жителей страны в ближашее время покинут ее из-за лучших условий жизни в других государствах ЕС. Число мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине. В декабре сообщалось, что пограничники Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины. Члены группы, которая осуществляла нелегальную перевозку украинцев, были задержаны с поличным.

За пересечение границы украинцы платили по $6,5 тыс. за человека. Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что польские граждане за обеденным столом обсуждают со своими родственниками вступление Украины в Европейский союз и вопросы миграции.

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