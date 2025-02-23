Израильские самолеты пролетели над Бейрутом в момент начала похорон экс-лидера «Хезболлы»

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом в момент начала церемонии похорон бывшего лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом в момент начала похорон Насраллы
© globallookpress.com

По информации агентства, израильские самолеты пролетели над южными районами города. Они летели на низкой высоте, имитировав тем самым налет на Бейрут. Инцидент произошел в момент доставки гроба Насраллы на стадион, где проходит церемония.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

В мире
Хезболла
ЦАХАЛ
Бейрут
Ливан
Израиль