Илон Маск опроверг слухи об обсуждении отключения Украины от Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг слухи об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink.

Илон Маск ответил на слухи об обсуждении отключения Украины от Starlink
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«Рейтер лжёт. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда», — написал он в Х, комментируя новость украинского англоязычного интернет-СМИ Kyiv Independent.

Ранее агентство Reuters писало, что США ограничат ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по ископаемым.

Страна ЕС оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что украинская оборона держится только на системе связи Starlink, в случае её отключения подразделения ВСУ «немедленно посыплются».

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