Илон Маск ответил на слухи об обсуждении отключения Украины от Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг слухи об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink.

«Рейтер лжёт. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда», — написал он в Х, комментируя новость украинского англоязычного интернет-СМИ Kyiv Independent.

Ранее агентство Reuters писало, что США ограничат ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по ископаемым.

Страна ЕС оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что украинская оборона держится только на системе связи Starlink, в случае её отключения подразделения ВСУ «немедленно посыплются».