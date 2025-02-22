Бессент: США ограничат участие стран в восстановлении Украины

Министр финансов США Скотт Бессент в статье для The Financial Times выступил в защиту инициативы президента Дональда Трампа о соглашении с Украиной по поводу ее природных ресурсов.

Чиновник подчеркнул, что американская сторона не пытается захватить их силой.

«Соединенные Штаты не будут брать на себя владение материальными активами в Украине. И они не будут обременять Украину большим долгом. Этот тип экономического давления, хотя и применяется другими глобальными игроками, не будет продвигать американские или украинские интересы», — заявил Бессент.

Он добавил, что сделка Вашингтона и Киева гарантирует, что «страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций».

Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Вероятно, новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего. Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. В Киеве уже внесли в документ правки и отправили их на согласование в США. В проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.