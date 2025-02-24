Венгрия надеется на сотрудничество с США

Власти Венгрии надеются на установление тесного сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа, Будапешт готов решать общие проблемы, стоящие перед странами.

С заявлением об этом выступил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Он отметил, что страны разделяют общие взгляды и стремятся решить схожие проблемы.

«...Мы готовы сотрудничать… Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев — борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас...» — отметил он в эфире телеканала CBS News.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о хороших надеждах на возобновление отношений России и США.