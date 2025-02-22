В ООН считают действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед РФ

Европейские дипломаты в стенах ООН расценивают решение США представить на голосование Генеральной Ассамблеи ООН более нейтральную резолюцию по Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

Источники издания заявляют, что до последних дней США совместно с Европой работали над украинским проектом резолюции, предлагая незначительные правки. Хотя Вашингтон не стремился активно продвигать эту резолюцию, он не давал понять, что будет выступать против нее.

По словам дипломатов, в пятницу США попросили украинских представителей отозвать их резолюцию. Украина отказалась. Тем временем британские и французские чиновники предложили Вашингтону внести поправки в свой проект. США заявили, что не станут этого делать.

Один из дипломатов отметил, что среди европейских коллег сложилось впечатление, будто США капитулируют перед Россией. Он утверждает, что 110 стран были готовы поддержать украинскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН.

Изменение позиции США в ООН

Ранее стало известно, что США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, а теперь предложили собственную, в которой не содержится обвинений в адрес России в начале конфликта. В тексте документа также выражается скорбь в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте", содержится призыв к скорейшему его завершению.

США намерены блокировать резолюцию Украины в ООН

Источник в СБ ООН сообщил ТАСС, что представители ряда стран Евросоюза при ООН должны были провести в пятницу экстренную встречу, чтобы обсудить решение США представить нейтральную резолюцию по Украине.

Комментируя информацию о том, что США не стали выступать соавторами проекта антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это "свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа". По словам главы МИД РФ, Трамп на встречах с лидерами ряда стран подчеркивает, что его главным лозунгом является здравый смысл, это касается позиции по Украине.