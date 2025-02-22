Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США, запланированный на следующую неделю, может обернуться унижениями для него из-за расхождения позиций с Вашингтоном по поводу Украины. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Выглядит так, будто его вызвали. Думаю, его ждет непростой разговор. Как правило, когда он встречается с Трампом, за этим всегда следует унижение Макрона", - сказал политик.

Он отметил, что сейчас во всем мире наблюдается атмосфера стремления к миру, тогда как Макрон ужесточает риторику в отношении России и пытается настроить общественное мнение во Франции в пользу продолжения конфликта на Украине.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

"Поэтому мы должны участвовать в переговорах между Соединенными Штатами и Россией. Это было бы интересно, нам нашлось бы что сказать. К сожалению, у нас есть лидеры, которые предпочитают увязнуть в Европейском союзе и постоянно разжигают ненависть к России, и все это бессмысленно. Так что я думаю, что он получит удар от Трампа", - сказал Филиппо.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил, что США ожидают визиты Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон. На следующий день эту информацию подтвердил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Он уточнил, что Макрон планирует донести Трампу позицию Европы по Украине, а также намерен убедить его, что будущее Украины не должно решаться без ее участия.

За несколько дней до визита Макрон выступил с обращением к пользователям соцсетей и ответил на вопросы по поводу украинского кризиса и безопасности Европы. Он заявил, что намерен в ходе визита призвать Трампа "не проявлять слабость" перед Россией и подчеркнул, что Франция не согласна на заключение перемирия на Украине, которое бы привело к капитуляции киевского режима. После этого он провел встречу с лидерами крупнейших политических партий страны. По словам национального секретаря Французской компартии Фабьена Русселя, говоря о потенциальном соглашении по Украине, заключенном между США и Россией без участия Украины, Макрон заявил о необходимости "быть готовыми поддерживать Украину в военном плане, если она захочет продолжать" боевые действия.