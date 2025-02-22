На фоне возобновившихся переговоров между США и Россией по украинскому урегулированию отставной полковник СБУ Олег Стариков обратил внимание на недавнее исчезновение с политической арены бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, являвшегося активным сторонником Украины. Об этом Стариков заявил в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он.

Стариков подчеркнул, что Борис Джонсон является одним из нескольких видных политиков, которых раньше называли «друзьями» Украины, но которые внезапно потеряли свое влияние в последнее время.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

На днях бывший Борис Джонсон заявил, что информация о снижении рейтинга Владимира Зеленского до 4% не претендует на историческую точность. Он также отверг заявление о том, что Украина начала конфликт. По его словам, «с таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию». Бывший премьер Британии призвал Европу попытаться закончить боевые действия.