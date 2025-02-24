Власти США призвали Украину и ЕС отозвать проект антироссийской резолюции, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников, «проинформированных о ходе обсуждений».

Вместо этой резолюции Вашингтон предложил свой собственный документ. В этом проекте резолюции действия Украины и России «уравниваются» и «выражается скорбь по поводу трагической гибели людей».

США впервые с начала украинского кризиса не вошли в число соавторов проекта резолюции Генассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей Москву. Американский чиновник и европейский дипломат заявили ABC News, что США оказывали давление на Украину, но Киев не согласился отозвать проект резолюции.

Администрация президента США Дональда Трампа также стремится провести голосование по своему предложению в более влиятельном Совете Безопасности ООН. Китай, который председательствует в Совбезе в феврале, запланировал голосование по резолюции США на дневные часы 24 февраля (вечер понедельника по московскому времени).

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Как отмечает ABC News, «дуэльные» резолюции подчеркивают напряженность в отношениях между США, Украиной и европейскими странами, возникшую с приходом к власти Дональда Трампа. Неназванный европейский дипломат сказал телеканалу, что вокруг конкурирующих резолюций было интенсивное лоббирование и «выкручивание рук». Резолюции Генассамблеи ООН не являются юридически обязательными - в отличие от документов, принятых Советом Безопасности.