США потребовали отозвать антироссийскую резолюцию из ООН

Соединенные Штаты Америки (США) предложили Генассамблее ООН проект резолюции, уравнивающий действия Украины и России. Об этом пишет Financial Times (FT).

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США также призвали отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля.

21 февраля стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН.

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Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.