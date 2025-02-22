Макрон прокомментировал нападение с ножом на востоке Франции

Нападение с ножом, которое совершил выходец из Алжира в коммуне Мюлуз на востоке Франции, является террористическим актом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его заявление транслировал телеканал BFMTV.

"Прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала это деяние как террористический акт. Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт", - заявил Макрон.

При нападении неизвестного с ножом во французском городе погиб человек