Украина пересмотрела договор об ископаемых

Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает издание New Voice (NV).

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Украинская сторона предложила США уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых на территории страны. Источник NV рассказал, что Соединенные штаты предложили установить размер этого фонда на уровне 500 миллиардов долларов. В Киеве уменьшили размер фонда до 100 миллиардов и передали это спецпредставителю США Киту Келлогу.

Кроме того, Киев передал пожелания по поводу личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они обсудили этот вопрос лично.

Источники издания рассказали, что основная цель визита Кита Келлога в Киев заключалась в подписании сделки об ископаемых.

«Трамп ему сказал: "У тебя одна задача — соглашение". Поэтому над ним работали все три дня, пока Келог был в Киеве», — заметил собеседник NV.

Президент Украины Зеленский сомневался в необходимости подписания соглашения и советовался со своим окружением.

Стали известны новые требования США по «ресурсной» сделке с Украиной

Ранее стало известно, что Украина получила от США вторую версию договора об ископаемых — она оказалась жестче первой. Соединенные штаты потребовали закрепить за собой 100 процентов будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении два к одному.