Последний черновой вариант американо-украинского соглашения о минеральных богатствах Украины не содержит положений о стопроцентном контроле США над будущим инвестиционным фондом, который планируется создать для восстановления республики.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), ознакомившись с проектом документа.

Отмечается, что условия были изменены после того, как Киев отказался от изначального предложения Вашингтона. При этом источник издания заявил, что Украина подпишет договор только после получения гарантий безопасности со стороны США.

Украина пересмотрела договор об ископаемых

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты требуют от Украины при сделке по ископаемым отказаться от доходов от портов и другой инфраструктуры. Как отмечается, доходы по сделке будут направляться в специальный фонд, в который Украина должна будет вносить взносы, пока он не достигнет $500 млрд.