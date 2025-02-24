СМИ: Украине придется сотни лет выплачивать США компенсацию за помощь

Украине придется сотни лет выплачивать США компенсацию за военную помощь в случае подписания сделки по полезным ископаемым. Об этом пишет британский журнал The Economist. "При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет", — говорится в публикации.

Издание не исключает, что Белый дом "может с яростью" отреагировать на отклонение его условий по сделке, перекрыв Украине доступ к спутникам Starlink. Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым.

По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву властями США.