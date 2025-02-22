Стали известны новые требования США по «ресурсной» сделке с Украиной
США не ослабили, а наоборот, ужесточили условия сделки по природным ресурсам Украины после того, как Зеленский отказался от первоначального варианта. Во второй версии документа по-прежнему нет гарантий для Киева, пишет New York Times.
Издание пишет, что на 22 февраля Украина не утвердила сделку, а новое американское предложение выглядит «еще более жестким, чем прежде». В обновленном проекте Киев должен уступить американцам половину своих доходов от природных ресурсов — полезных ископаемых, газа и нефти.
Кроме того, украинцы должны отчислять Вашингтону 50% поступлений от работы портов и другой инфраструктуры.
Все доходы будут направлены в фонд, в котором США имеют 100%. Украина будет вносить туда взносы, пока не выплатит 500 млрд долларов. В первой редакции договора об этой сумме не упоминалось.
В качестве бонуса Вашингтон предложил «реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины», включая разработку недр и возведение инфраструктуры.
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New York Times утверждает, что в новый проект включили 66% дохода с новых российских территорий. Поступления начнутся, если этими территориями завладеет Украина.
По мнению американцев, все возникающие споры должен решать суд в Нью-Йорке. В Киеве ранее с этим были не согласны.
Новая версия соглашения также не включает усиление военной поддержки США и гарантии безопасности, на чем настаивали в Киеве.