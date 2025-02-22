Премьер Британии созвонился с Зеленским перед поездкой в США

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер утром провел третий за последние девять дней телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. О нем сообщает офис британского политика.

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«Премьер-министр начал с того, что подтвердил твердую поддержку Великобритании Украине и приверженность делу обеспечения справедливого и прочного мира», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, лидеры согласились, что сейчас важный момент для будущего Украины и безопасности всей Европы. При этом Стармер подчеркнул, что республика должна быть в центре любых переговоров об окончании конфликта, а сохранение ее суверенитета имеет решающее значение. Премьер-министр пообещал продолжить обсуждение этих вопросов с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на будущей неделе.

Названа ошибка Зеленского в предложении Трампу о доступе к ресурсам

14 февраля Стармер заявил Зеленскому, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, дополнительной летальной помощи и суверенном будущем.