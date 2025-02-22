Times: Стармер попытается повлиять на Трампа во время визита в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается повлиять на главу Белого дома Дональда Трампа во время своего визита в США. Об этом сообщает газета Times. По её данным, предстоящая встреча будет, «самой важной с начала Второй мировой войны».

«Несмотря на неприязнь на публике, британские дипломаты считают, что у Стармера всё ещё есть существенная и крайне важная возможность повлиять в ходе своего визита на американскую политику», — говорится в статье.

Источники издания выразили мнение, что Стармер попытается убедить Трампа в том, что любое мирное соглашение «должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США». Также отмечается, что Украина должна стать по итогу «устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии».

Ранее стало известно, что Стармер планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине 24 февраля.

Также издание Sky News писало, что Британия работает над организацией нового саммита по Украине.