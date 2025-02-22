Рубио заявил властям Украины о приверженности Трампа завершению конфликта

Глава Госдепа Марко Рубио заявил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге о приверженности президента США Дональда Трампа завершению украинского конфликта.

Появились подробности разговора Рубио с главой МИД Украины
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«Рубио в пятницу провёл разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа прекращению конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Стали известны новые требования США по «ресурсной» сделке с Украиной

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс указал, что американский лидер Дональд Трамп не исключает никаких шагов для достижения мира на Украине.

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