Появились подробности разговора Рубио с главой МИД Украины

Рубио заявил властям Украины о приверженности Трампа завершению конфликта
Глава Госдепа Марко Рубио заявил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге о приверженности президента США Дональда Трампа завершению украинского конфликта.
«Рубио в пятницу провёл разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа прекращению конфликта на Украине», — говорится в публикации.
Стали известны новые требования США по «ресурсной» сделке с Украиной
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс указал, что американский лидер Дональд Трамп не исключает никаких шагов для достижения мира на Украине.