В Париже в субботу, 22 февраля, прошла манифестация за выход Франции из НАТО и Евросоюза (Frexit). Об этом пишет РИА Новости.

Демонстранты скандировали политические и экономические лозунги. В частности, они призывали к выходу из Евросоюза, требовали, что президент Франции Эммануэль Макрон сам отправлялся на Украину и не посылал на фронт французов.

Участники манифестации несли плакаты и растяжки с надписями «Стоп НАТО», «За мир», «Хватит с нас Европы».

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По данным агентства, шествие возглавил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В ходе мероприятия он демонстративно разорвал флаг Евросоюза. Политик пояснил, что выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы и стал бы для нее «моментом Трампа».

Ранее лидер «Патриотов» призвал отправить под трибунал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он обвинил ее в эскалации конфликта на Украине, коррупции, «краже суверенитета».